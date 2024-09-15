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15 сентября, 07:38

У россиянина, чудом выжившего после удара молнии в Батуми, отказывает нога

Самочувствие российского туриста Павла Смирнова, пережившего в Батуми удар молнии, ухудшилось, у него начала отказывать одна нога. Ему придётся продолжить лечение в грузинской больнице, пишет SHOT.

Переживший удар молнии Павел Смирнов. Видео © SHOT

Как говорит сам Павел, он испытывает проблемы при самостоятельном передвижении, поскольку правая нога стала отказывать. Из-за этого он не может ходить без опоры под руками. Врачи и вовсе запрещают ему подниматься на ноги. Из-за этого его выписка переносится на неопределённый срок. В лучшем случае ему потребуется минимум неделя, чтобы вернуться к прежним темпам восстановления.

Часть затрат на лечение россиянину, чудом выжившему после удара молнии, покрыл Нейромонах Феофан
Часть затрат на лечение россиянину, чудом выжившему после удара молнии, покрыл Нейромонах Феофан

Напомним, что Павел Смирнов получил удар молнии 11 сентября во время отдыха в Батуми. В этот момент он записывал танцевальное видео на пирсе. Врачи утверждают, что ему чудом удалось выжить. Турист думал, что навсегда останется инвалидом после инцидента.

Обложка ©

SHOT

Владимир Озеров
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