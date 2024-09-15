У россиянина, чудом выжившего после удара молнии в Батуми, отказывает нога

Как говорит сам Павел, он испытывает проблемы при самостоятельном передвижении, поскольку правая нога стала отказывать. Из-за этого он не может ходить без опоры под руками. Врачи и вовсе запрещают ему подниматься на ноги. Из-за этого его выписка переносится на неопределённый срок. В лучшем случае ему потребуется минимум неделя, чтобы вернуться к прежним темпам восстановления.