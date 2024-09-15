У россиянина, чудом выжившего после удара молнии в Батуми, отказывает нога
Самочувствие российского туриста Павла Смирнова, пережившего в Батуми удар молнии, ухудшилось, у него начала отказывать одна нога. Ему придётся продолжить лечение в грузинской больнице, пишет SHOT.
Переживший удар молнии Павел Смирнов. Видео © SHOT
Как говорит сам Павел, он испытывает проблемы при самостоятельном передвижении, поскольку правая нога стала отказывать. Из-за этого он не может ходить без опоры под руками. Врачи и вовсе запрещают ему подниматься на ноги. Из-за этого его выписка переносится на неопределённый срок. В лучшем случае ему потребуется минимум неделя, чтобы вернуться к прежним темпам восстановления.
Напомним, что Павел Смирнов получил удар молнии 11 сентября во время отдыха в Батуми. В этот момент он записывал танцевальное видео на пирсе. Врачи утверждают, что ему чудом удалось выжить. Турист думал, что навсегда останется инвалидом после инцидента.