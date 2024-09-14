Le Monde узнала реакцию Парижа на грозные слова Путина о НАТО
Le Monde: Предупреждение Путина было услышано во Франции
Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина о том, что НАТО можно будет счесть полноценным участником войны против РФ. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», — заявил собеседник изданию.
Ранее Владимир Путин заявил, что сама суть конфликта РФ и Украины изменится, если Запад позволит ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. По его словам, так НАТО полностью вступит в войну с Россией. Британские СМИ также разузнали, какие цели на территории нашей страны мечтает атаковать Киев.
Life.ru