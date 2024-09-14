Главу Минтруда Северной Осетии Айдарову арестовали

Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову, подозреваемую в превышении полномочий, арестовали на один месяц. Под стражей она пробудет до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции РСО-Алания.

«В Ленинский районный суд города Владикавказа поступило ходатайство следственного управления МВД по РСО-А об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айдаровой А. К., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 286 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой А. К. сроком на один месяц до 11.10.2024», — говорится в сообщении.