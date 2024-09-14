Украина наладила собственное производство 155-мм снарядов
Военно-промышленный комплекс Украины наладил собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стандарта НАТО. Об этом норвежскому изданию Nettavisen заявил бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной, а ныне советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.
«Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — отметил политик.
Также Камышин похвастал тем, что под его руководством производство оборонной техники в Незалежной увеличилось вдвое. А к концу 2024 года объёмы выпускаемой ВПК продукции утроятся, пообещал советник украинского президента.
Камышин занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности до 4 сентября 2024 года, когда украинский кабмин всколыхнула «грандиозная перезагрузка». Зеленский объяснил увольнение глав половины ведомств необходимостью в укреплении правительства перед «крайне важной осенью».
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ