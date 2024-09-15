Вовсе не пенсионеры: Названа категория россиян, которые теряются чаще всего
Поисковик Сергеев: Чаще всего в РФ теряются мужчины возрастом от 25 до 45 лет
Несмотря на частые поиски в лесах пенсионерок, что отправляются за грибами, и заигравшихся вдали от дома детишек, лидерство в вопросе наибольшего числа случаев пропажи принадлежит мужчинам 25-45 лет. Об этом «Москве 24» рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сысоев.
«Мы почти 14 лет занимаемся поиском, и всё время думали, что ищем как раз бабушек, дедушек и детей. Но когда мы раскрыли свою статистику, то вдруг увидели, что самый часто пропадающий человек — это мужчина 25-45 лет», — подчеркнул собеседник телеканала.
Также Сысоев подчеркнул, что в лесу поиски организовать гораздо проще, чем в городе. Ситуация осложняется, если речь идёт о возрастных людях с деменцией, которые могут отправиться куда угодно. Обилие камер в мегаполисе облегчает задачу, но панацеей средства видеонаблюдения не назовёшь.
Ранее Life.ru рассказывал, что этим летом сразу несколько российских пенсионеров невольно стали участниками симулятора выживания. Так, 75-летний житель Калужской области провёл в лесу без еды и воды три дня, а под Калининградом 75-летняя пенсионерка и вовсе блуждала меж деревьев целую неделю.
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