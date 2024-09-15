Вовсе не пенсионеры: Названа категория россиян, которые теряются чаще всего

Несмотря на частые поиски в лесах пенсионерок, что отправляются за грибами, и заигравшихся вдали от дома детишек, лидерство в вопросе наибольшего числа случаев пропажи принадлежит мужчинам 25-45 лет. Об этом «Москве 24» рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сысоев.

«Мы почти 14 лет занимаемся поиском, и всё время думали, что ищем как раз бабушек, дедушек и детей. Но когда мы раскрыли свою статистику, то вдруг увидели, что самый часто пропадающий человек — это мужчина 25-45 лет», — подчеркнул собеседник телеканала.