Системы ПВО сработали над двумя районами Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин отчитался об успешном отражении атаки беспилотников ВСУ на регион силами ПВО. Точным огнём зенитных комплексов два дрона уничтожены над Рославльским и Смоленским районами.
По словам чиновника, в результате падения обломков сбитых БПЛА никто не пострадал. Разрушений за земле не зафиксировано.
«В случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — предостерёг сограждан Анохин.
Попытку преодолеть эшелонированную ПВО ВС России украинские боевики также предприняли и в Брянской области, где этой ночью сбили уже девять дронов. Ещё один беспилотник залетел в Ростовскую область и был таков.
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