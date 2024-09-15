Инспектор ГИБДД сбил трёх детей в Подмосковье

В подмосковном посёлке Михнево Ступинского городского округа в результате ДТП пострадали три ребёнка. Сотрудник подмосковной ГИБДД сбил детей, когда они неожиданно выбежали на дорогу, сообщает сайт MK.Ru.

Авария произошла 14 сентября вечером. 27-летний инспектор ехал на личном автомобиле «Омода С5». Во время движения мужчина наехал на трёх ребят. Под колёсами машины оказались два брата 4 и 7 лет, а также из 5-летний друг. Мальчиков госпитализировали с тяжёлыми травмами.