Инспектор ГИБДД сбил трёх детей в Подмосковье
В подмосковном посёлке Михнево Ступинского городского округа в результате ДТП пострадали три ребёнка. Сотрудник подмосковной ГИБДД сбил детей, когда они неожиданно выбежали на дорогу, сообщает сайт MK.Ru.
Авария произошла 14 сентября вечером. 27-летний инспектор ехал на личном автомобиле «Омода С5». Во время движения мужчина наехал на трёх ребят. Под колёсами машины оказались два брата 4 и 7 лет, а также из 5-летний друг. Мальчиков госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Два брата являются уроженцами и гражданами Таджикистана, их мама работает кассиром, а отец официально не трудоустроен. Третий мальчик — уроженец и гражданин Узбекистана, отец также не имеет официального места работы. В ходе проверки установили, что сотрудник ГИБДД во время движения был трезв. Он служит полицейским по охране здания 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД Московской области.
Ранее Life.ru сообщил о страшно ДТП в Египте с участием туристического автобуса. В результате аварии пострадало 43 пассажира, 21 человека — россияне. Происшествие произошло на трассе между Суэцем и Каиром. Транспортное средство завалилось на бок, когда водитель потерял управление. Лечение пассажиров лично будет контролировать губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли.
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