Пилотов пассажирского самолёта пытались ослепить во время взлёта в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково неизвестные попытались ослепить пилотов пассажирского самолёта рейсом Санкт-Петербург – Челябинск во время взлёта. Инцидент произошёл ночью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж воздушного судна. 15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», — уточнили в полицейском управлении.