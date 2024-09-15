Пилотов пассажирского самолёта пытались ослепить во время взлёта в аэропорту Пулково
В Пулково неизвестные пытались ослепить пилотов самолёта Петербург – Челябинск
В аэропорту Пулково неизвестные попытались ослепить пилотов пассажирского самолёта рейсом Санкт-Петербург – Челябинск во время взлёта. Инцидент произошёл ночью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
«Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж воздушного судна. 15 сентября 2024 года в 00:45 в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», — уточнили в полицейском управлении.
Несмотря на случившееся воздушное судно в штатном режиме вылетело по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск, пострадавших в результате ЧП нет. В полиции заметили, что экипаж ослеплён не был. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленников ищут.
А 9 сентября самолёт с экипажем из двух человек рухнул в Подмосковье. Предварительной причиной трагедии стал отказ двигателя. Одним из погибших оказался создатель амфибии Алексей Танцырев, который разрабатывал летательный аппарат с 2002 года.
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