ВСУ устроили ночной налёт беспилотников на Смоленщину, губернатор рассказал об итоге

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область с использованием беспилотников. Силы ПВО ночью уничтожили 4 украинских БПЛА. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Рославльского и Смоленского районов было уничтожено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал глава области.