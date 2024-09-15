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15 сентября, 08:48

ВСУ устроили ночной налёт беспилотников на Смоленщину, губернатор рассказал об итоге

Анохин: При уничтожении 4 дронов ВСУ над Смоленской областью никто не пострадал

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область с использованием беспилотников. Силы ПВО ночью уничтожили 4 украинских БПЛА. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Рославльского и Смоленского районов было уничтожено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал глава области.

Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА
Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА

В общей сложности за ночь российская ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников в семи регионах России. Основной удар пришёлся по Брянской области, где было сбито 14 дронов. К счастью, разрушить там что-то эта «армада» не успела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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