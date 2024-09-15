Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили экскурсию в уличном агентстве
Российские путешественники, которые пострадали в ДТП на трассе между Суэцем и Каиром в Египте купили экскурсию в «уличном» туристическом агентстве. Об этом рассказал источник в туробласти РИА «Новости».
«Это было уличное агентство», — рассказал источник.
Напомним, туристический автобус с 43 пассажирами завалился набок после того, как водитель потерял управление на трассе между Суэцем и Каиром. В этот момент в салоне находились 21 граждан РФ. Губернатор Суэца пообещал лично проконтролировать оказание каждому пострадавшему медицинской помощи.
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