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15 сентября, 10:51

Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили экскурсию в уличном агентстве

Российские путешественники, которые пострадали в ДТП на трассе между Суэцем и Каиром в Египте купили экскурсию в «уличном» туристическом агентстве. Об этом рассказал источник в туробласти РИА «Новости».

«Это было уличное агентство», — рассказал источник.

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Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте

Напомним, туристический автобус с 43 пассажирами завалился набок после того, как водитель потерял управление на трассе между Суэцем и Каиром. В этот момент в салоне находились 21 граждан РФ. Губернатор Суэца пообещал лично проконтролировать оказание каждому пострадавшему медицинской помощи.

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X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

Александра Мышляева
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