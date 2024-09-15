«Недовольные и лживые люди»: Бьянка ответила на призывы признать её иноагентом видео с триколором

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) опубликовала у себя в социальных сетях ролик, где танцует с российским флагом на одном из своих концертов. Так она ответила активистам, которые призвали признать артистку иноагентом из-за концерта за рубежом и обвинений в якобы спонсировании ВСУ.

Видео c немецкого концерта Бьянки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

«В то время, пока я и другие российские артисты создают возможности для своих соотечественников общаться на родном языке, слушать на нём музыку и не терять связь со своими корнями, находятся недовольные и лживые люди, которым это не нравится», — написала она в соцсетях.