Алаудинов пришёл в ярость от видео со сдавшимися в плен ВСУ чеченцами и отказался их вызволять
Командир «Ахмата» Алаудинов отказался спасать сдавшихся в плен ВСУ чеченцев
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Фото © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что не намерен спасать из плена ВСУ чеченских бойцов, которые добровольно сложили оружие. Его возмутило видео, на которых представители украинских спецслужб дают захваченным военным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными.
«И там идёт напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять... Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение когда вы считаете что я стал бы ходатайствовать, чтобы вас вытащить?» — обратился он к солдатам и подчеркнул, что не уважает таких бойцов.
Алаудинов заявил, что пришёл в ярость, увидев эти кадры, поскольку чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен. Такое можно только «смыть кровью», уверен Алаудинов. Он призвал бойцов «закончить свой путь мужчинами».
Напомним, 14 сентября, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию Белоруссии. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали ОАЭ. Там рассказали, что с начала 2024 года помогли обменять 1994 пленных.