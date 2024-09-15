Время истекает: Найден способ спасти Землю от компьютерного апокалипсиса в 2038 году

В 2038 году весь мир может столкнуться с глобальной проблемой, связанной с работой компьютерных систем. Через 14 лет, 19 января в 03:14:07 по Гринвичу «счётчик времени» на устройствах, использующих 32-битную систему, достигнет своего предела.

Проблема кроется в том, что с 1 января 1970 года, компьютеры и другие гаджеты, работающие на Windows, Android, Macintosh, считают время внутри 32-битного значения. Оно вмещает в себя только определённое количество цифр и дальше расшириться не может, пишет kp.ru. Поэтому 19 января 2038 года внутри системы не будет нужного числа, чтобы записать наступление 2 147 483 648-й секунды. Это вызовет сбой на устройствах с 32-битной системой и приведёт к их обнулению — время вновь начнёт отсчитываться с 1970 года. Кроме того, может возникнуть сбой в работе банкоматов, медицинского оборудования, систем навигации и других важных устройств.

Стоит отметить, что такая проблема возникает не впервые. Подобный сбой предрекали ещё в 2000 году. Однако тогда компании потратили огромные деньги, чтобы переделать старые программы и избежать коллапса систем.

«Впрочем, программисты уже нашли решение, чтобы избежать сбоя в 2038 году. Для этого компьютеры нужно перевести на 64-разрядные операционные системы и процессоры. Они позволяют хранить большие значения времени — до 9223372036854775807 секунд, что эквивалентно более чем 292 миллиардам лет», — рассказал «Газете.ru» директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС Даниил Ефимов.

Некоторые современные системы уже работают с 64-битным форматом времени. Однако переход всех систем на такой формат связан с проблемами, поскольку чем больше лет проходит, тем больше появляется новых программ, сайтов и пользователей. Нельзя забывать и о том, что этот сбой касается не только компьютеров, но и оборудования на заводах, энергетических станциях и других местах. Придётся массово всё модернизировать, что потребует огромных усилий и затрат.