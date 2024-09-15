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15 сентября, 11:17

Певец и ветеран афганской войны Стас Юрко погиб на СВО

Стас Юрко. Фото © Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ

Стас Юрко. Фото © Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ

Исполнитель военно-патриотических песен и ветеран афганской войны Станислав Юрко погиб во время спецоперации на Украине. Ему был 61 год. Трагическую новость сообщил Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

«Вчера пришло, нет, не печальное, горькое известие – погиб Стас Юрко. Именно так его знало всё ветеранское сообщество РФ и стран СНГ. Десантник, ветеран войны в Афганистане, ветеран 56 ДШБ, просто удивительный человек», — говорится на сайте комитета без уточнения обстоятельств боевых действий и участка фронта.

В Афганистане Юрко проходил службу с 1981 по 1983 год в звании разведчика. Тогда же артист начал выступать в ансамбле песни и пляски 40-й армии. В комитете отметили, что песни Стаса Юрко отзывались в душах и сердцах тех, кто прошёл войну, и тех, кого она коснулась своим нелёгким крылом.

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А ранее умер Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский. Он также участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершив 200 боевых вылетов. Офицер является самым титулованным военнослужащим в РФ по количеству боевых наград. Сын рассказал о причине его смерти.

Андрей Бражников
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