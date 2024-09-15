Ущерб от сильнейшего за 30 лет тайфуна «Яги» во Вьетнаме достиг $1,6 млрд

Тайфун «Яги», бушевавший в северных районах Вьетнама с конца первой недели сентября, нанёс огромный удар по казне страны. Ущерб от него оценивается в 40 трлн донгов (свыше $1,63 млрд), что может привести к падению ВВП в 2024 году на 0,15 процентных пункта. Об этом сообщил министр планирования и инвестиций республики Нгуен Чи Зунг во время заседания правительства, где обсуждались пути исправления последствий ЧС.

«Яги» был признан сильнейшим тайфуном за последние 30 лет. Теперь 26 провинций будут бороться с последствиями дождей и наводнений, последовавших за ним. На долю этой территории приходится 41% ВВП страны. Там проживает около 40% всего вьетнамского населения, подчеркнул министр.

По его словам, на севере Вьетнама паводок вызванный тайфуном оставил после себя 257 тысяч разрушенных домов, более 1,3 тыс. школ, сотни дамб, плотин и прочих объектов инфраструктуры. Около 262 тыс. гектаров земли, на которой выращивали сельскохозяйственные культуры, были затоплены. Погибло более 2,3 голов домашнего скота и птицы.