Непрекращающиеся ливни привели к массовой гибели ласточек в Австрии
Bild: Тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся ливней в Австрии
Ласточки массово гибнут из-за ливней в Австрии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
Согласно информации издания, перелётные птицы, направляясь к местам зимовки, столкнулись с неожиданными дождями, которые не прекращались продолжительное время. Из-за повышенной влажности в воздухе исчезли насекомые, которых едят пернатые во время миграции. К этому добавились холода, что ещё больше усугубило положение птиц. В результате ласточки стали массово погибать.
«Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже мертвы», — заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria.
Экологические активисты призвали местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в центры спасения. Кроме того, они обратились к жителям с просьбой собрать деньги на корм.
Ранее Life.ru сообщал, что более 2,3 голов домашнего скота и птицы погибли во Вьетнаме в результате тайфун «Яги». Полный ущерб от стихии оценивается в 40 трлн донгов (свыше $1,63 млрд), что может привести к падению ВВП в 2024 году на 0,15 процентных пункта. Кроме того, из-за тайфуна погибли и пропали без вести 324 вьетнамца.
Shutterstock / FOTODOM / Songdech Kothmongkol