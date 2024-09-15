Непрекращающиеся ливни привели к массовой гибели ласточек в Австрии

Ласточки массово гибнут из-за ливней в Австрии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Согласно информации издания, перелётные птицы, направляясь к местам зимовки, столкнулись с неожиданными дождями, которые не прекращались продолжительное время. Из-за повышенной влажности в воздухе исчезли насекомые, которых едят пернатые во время миграции. К этому добавились холода, что ещё больше усугубило положение птиц. В результате ласточки стали массово погибать.

«Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже мертвы», — заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

Экологические активисты призвали местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в центры спасения. Кроме того, они обратились к жителям с просьбой собрать деньги на корм.