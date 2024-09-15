Кандидат в вице-президенты США обвинил CNN в «затыкании ртов» республиканцев

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс обвинил телеканал CNN в предвзятом отношении к республиканской партии. В ходе интервью для издания телеведущая Дана Бэш не раз перебивала его. Политик, в свою очередь, задался вопросом, для чего его вообще приглашают на телевидение, если «не дают спокойно открыть рот».

«Дана, вы хотите задать мне вопрос и получить ответ или же вступить со мной в дебаты? Мне известно, что, когда здесь выступали [кандидат в президенты США от демократов] Камала Харрис и [её кандидат в вице-президенты] Тим Уолц, им давали на выбор несколько вариантов выбора и возможность ответить на заданные вопросы», — отреагировал Вэнс в эфире CNN.

Его ответ журналистке мгновенно разлетелся в соцсетях, ведь телеканал не раз обвиняли в тайной любви к демократам. После слов политика телеведущая не стала прислушиваться к просьбе и продолжила прерывать собеседника по ходу интервью.