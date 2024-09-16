Глава Ford Фарли: Китайские автомобильные компании становятся угрозой для США

Гендиректор Ford Джим Фарли заявил в интервью The Wall Street Journal, что китайские компании, производящие электромобили, представляют экзистенциальную угрозу для автомобильной промышленности США. По словам главы автоконцерна, китайские производители активно расширяются на зарубежные рынки, предлагая низкие цены, передовые цифровые функции, искусственный интеллект и быстро обновляемые модели. Это создает значительное давление на американские автокомпании.

Он отметил, что китайские фирмы, такие как BYD, уже смогли отвоевать у иностранных конкурентов значительную долю рынка в Китае и теперь стремительно увеличивают свои продажи в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.