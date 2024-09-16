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16 сентября, 07:11

Учится средне, нелюдим: Life.ru узнал о поведении школьника из Челябинска, напавшего на одноклассников

Подросток, напавший на одноклассников в Челябинске, наблюдался у психолога

Подросток, напавший на одноклассников, наблюдался у школьного психолога. 13-летний Рома был замкнутым и почти не общался со сверстниками. В классе с парнем никто не дружил.

Педагоги коррекционной школы, по данным SHOT, сначала думали, что у подростка проблемы дома. Но это не подтвердилось. Тогда они рекомендовали показать мальчика психиатру, так как «у него свой мир в голове». Учится семиклассник средне.

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Напомним, за нападение на одноклассников в челябинской школе задержан 13-летний подросток. Известно, что ученик коррекционного учреждения смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но они не сработали на инструмент.

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Life.ru

Николай Рюмин
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