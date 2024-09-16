В России предупредили о возможной внезапной ракетной атаке США
Эксперт Болтенков: США могут нанести массированный ракетный удар по России
США могут нанести внезапный массированный ракетный удар по объектам на территории России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, для атаки Вашингтон может задействовать развёрнутые в Японии подразделения американской многодоменной оперативной группы.
Специалист уточнил, что многодоменная оперативная группа США состоит сразу из нескольких батальонов. Речь идёт об отрядах разведки, космических операций, радиоэлектронной борьбы и других. По словам Болтенкова, удар по РФ и других державам может нанести отряд стратегических огневых средств, куда входят расчёты ракетных комплексов HIMARS и Typhon, а также гиперзвуковых орудий LHRW.
Эксперт добавил, что американские подразделения, благодаря такому составу, смогут выполнять боевые задачи одновременно в пяти средах. По его словам, дальность применения ударных средств при этом варьируется на расстоянии от 300 до 3000 километров.
«Развёртывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО [противовоздушной обороны] и систем класса «поверхность – поверхность» России, Китая или КНДР», — пояснил Болтенков в беседе с газетой «Известия».
Специалист пояснил, что Россия обязана принять ответные меры. В ответ на действия Вашингтона Москве необходимо проводить регулярное наблюдение за действиями американских групп, а также усиливать свои береговые ракетные войска.
Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон планирует смоделировать мощный ядерный удар по России, после того, как Минобороны США оформило контракт по изучению воздействия ядерного оружия на 34 миллиона долларов. Уточняется, что исследование затронет и другие страны Восточной Европы. Эксперты считают, что США тешат себя мыслью о нанесении ограниченного ядерного удара.
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