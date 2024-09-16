В России предупредили о возможной внезапной ракетной атаке США

США могут нанести внезапный массированный ракетный удар по объектам на территории России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, для атаки Вашингтон может задействовать развёрнутые в Японии подразделения американской многодоменной оперативной группы.

Специалист уточнил, что многодоменная оперативная группа США состоит сразу из нескольких батальонов. Речь идёт об отрядах разведки, космических операций, радиоэлектронной борьбы и других. По словам Болтенкова, удар по РФ и других державам может нанести отряд стратегических огневых средств, куда входят расчёты ракетных комплексов HIMARS и Typhon, а также гиперзвуковых орудий LHRW.

Эксперт добавил, что американские подразделения, благодаря такому составу, смогут выполнять боевые задачи одновременно в пяти средах. По его словам, дальность применения ударных средств при этом варьируется на расстоянии от 300 до 3000 километров.

«Развёртывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО [противовоздушной обороны] и систем класса «поверхность – поверхность» России, Китая или КНДР», — пояснил Болтенков в беседе с газетой «Известия».

Специалист пояснил, что Россия обязана принять ответные меры. В ответ на действия Вашингтона Москве необходимо проводить регулярное наблюдение за действиями американских групп, а также усиливать свои береговые ракетные войска.