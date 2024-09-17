Россиянам рассказали, о чём молиться в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Церковные праздники давно стали частью быта православных верующих. В такие дни принято посещать храмы, молиться и восхвалять Бога и святых. 17 сентября принято отмечать праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Образ, который воспроизведён на иконе, рассказывает о ветхозаветном событии, связанном с пророком Моисеем. На Руси икону «Неопалимая Купина» почитают на протяжении сотен лет, а всё потому, что она помогает людям и защищает от бед. В этой статье Life.ru расскажет, о чём молиться иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» и как отмечать церковный праздник 17 сентября.

Когда отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в 2024 году. Фото © Life.ru

Ежегодно церковный праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отмечается в начале осени, 17 сентября. В 2024 году этот православный праздник выпадает на вторник. Эта дата была выбрана ещё в 1680 году, именно тогда установили общецерковное правило.

История праздника иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

История ветхозаветного события, изображённого на иконе «Неопалимая Купина», связана с пророком Моисеем. Когда он шёл по горе Синай со стадами, увидел чудесный терновый куст — купину, — который находился в огне, но не сгорал. Не поверив своим глазам, Моисей подошёл ближе, чтобы разглядеть происходящее, и вдруг раздался голос. Это был Бог. Он велел мужчине вывести израильский народ из Египта. Также считается, что терновый куст связан с Богородицей.

Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. Быв Матерью, Она осталась Девой: до рождества Дева, в рождестве Дева и по рождестве Дева. Илия Севастьянов Иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

О чём молятся перед иконой «Неопалимая Купина»

В чём помогает икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Фото © Wikipedia

Считается, что икона «Неопалимая Купина» защищает от огня и пожаров. Её ставят в домах в качестве оберега и молятся о том, чтобы огонь не принёс беды. Также этот образ может защитить от болезней, сглаза или помочь в сложном жизненном выборе. Главное, прося у Богородицы помощи, помнить о чистоте помыслов.

По православному вероучению икона является в первую очередь изображением, которое напоминает о первообразе, в данном случае о Божией Матери. И именно к Ней обращаемся с молитвой перед этим образом, поэтому и молиться можно с любыми житейскими проблемами и просьбами. Илия Севастьянов Иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

Что можно и чего нельзя делать в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Приметы 17 сентября: Чего нельзя делать в день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Фото © Life.ru

17 сентября в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» всем верующим следует сходить в храм или помолиться дома. Молитва в этот день поможет защитить близких и дом от невзгод. Церковь не устанавливает чётких запретов, также праздник в честь иконы не считается постным днём, поэтому есть можно всё. Народ на Руси считал, что 17 сентября нужно обязательно отпугнуть от дома злых духов, для этого люди обходили жилище с вилами. В этот день не стоит жечь костры или рубить дрова, чтобы не навлечь беду.