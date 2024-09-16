Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 14:29

Штраф и разрыв сотрудничества: Китайская марка запретила «серые поставки» автомобилей в Россию

«Известия»: Автомобильный бренд Voyah ввёл запрет на «серый» импорт машин

Машина бренда Voyah. Обложка © ТАСС / CFOTO / IMAGO

Машина бренда Voyah. Обложка © ТАСС / CFOTO / IMAGO

Китайский автомобильный бренд Voyah запретил экспортировать свою продукцию через неофициальные каналы за границу, в том числе в Россию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директиву головного офиса компании в адрес местной дилерской сети и партнёров.

По данным издания, запрет распространяется как на новые, так и на поддержанные автомобили. Транспорт нельзя будет поставлять за пределы Китая даже для участия в выставках. Уточняется, что компании в случае нарушения предписания ждёт штраф — 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей) за каждую машину. Если бренд докажет, что дилер сам организовал продажи и экспорт, то сотрудничество с ним сразу же разорвут.

Уточняется, что машины бренда Voyah поступали в Россию как через официального импортёра, так и транзитом через Киргизию. Во втором случае модель стоила дешевле из-за заниженных таможенных платежей. У «серой схемы» были и минусы — отсутствие гарантии и русификации.

При этом российский официальный импортёр намерен дать гарантию кроссоверам Free и минивэнам Dream, которые были ввезены в страну до сентября 2024 года. Однако есть условие — пробег машины Voyah не должен превышать 80 тысяч километров.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пояснил, что китайским производителям не нравится, когда машины со спецификацией их рынка уходят за границу. По его словам, такой же схемой с запретом могут воспользоваться и другие автомобильные бренды.

Китайские электрокары BYD обогнали Volkswagen и Ford
Китайские электрокары BYD обогнали Volkswagen и Ford

А ранее россиян предупредили о подорожании ряда автомобильных брендов в первой половине сентября. По сведениям «Автостата», увеличение цены коснулось китайских брендов и одного российского. Также Life.ru писал, что китайский автобренд будет блокировать "серые" электрокары за пределами КНР.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Китай
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров