Штраф и разрыв сотрудничества: Китайская марка запретила «серые поставки» автомобилей в Россию
«Известия»: Автомобильный бренд Voyah ввёл запрет на «серый» импорт машин
Машина бренда Voyah. Обложка © ТАСС / CFOTO / IMAGO
Китайский автомобильный бренд Voyah запретил экспортировать свою продукцию через неофициальные каналы за границу, в том числе в Россию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директиву головного офиса компании в адрес местной дилерской сети и партнёров.
По данным издания, запрет распространяется как на новые, так и на поддержанные автомобили. Транспорт нельзя будет поставлять за пределы Китая даже для участия в выставках. Уточняется, что компании в случае нарушения предписания ждёт штраф — 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей) за каждую машину. Если бренд докажет, что дилер сам организовал продажи и экспорт, то сотрудничество с ним сразу же разорвут.
Уточняется, что машины бренда Voyah поступали в Россию как через официального импортёра, так и транзитом через Киргизию. Во втором случае модель стоила дешевле из-за заниженных таможенных платежей. У «серой схемы» были и минусы — отсутствие гарантии и русификации.
При этом российский официальный импортёр намерен дать гарантию кроссоверам Free и минивэнам Dream, которые были ввезены в страну до сентября 2024 года. Однако есть условие — пробег машины Voyah не должен превышать 80 тысяч километров.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пояснил, что китайским производителям не нравится, когда машины со спецификацией их рынка уходят за границу. По его словам, такой же схемой с запретом могут воспользоваться и другие автомобильные бренды.
А ранее россиян предупредили о подорожании ряда автомобильных брендов в первой половине сентября. По сведениям «Автостата», увеличение цены коснулось китайских брендов и одного российского. Также Life.ru писал, что китайский автобренд будет блокировать "серые" электрокары за пределами КНР.