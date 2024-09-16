Штраф и разрыв сотрудничества: Китайская марка запретила «серые поставки» автомобилей в Россию

Китайский автомобильный бренд Voyah запретил экспортировать свою продукцию через неофициальные каналы за границу, в том числе в Россию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директиву головного офиса компании в адрес местной дилерской сети и партнёров.

По данным издания, запрет распространяется как на новые, так и на поддержанные автомобили. Транспорт нельзя будет поставлять за пределы Китая даже для участия в выставках. Уточняется, что компании в случае нарушения предписания ждёт штраф — 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей) за каждую машину. Если бренд докажет, что дилер сам организовал продажи и экспорт, то сотрудничество с ним сразу же разорвут.

Уточняется, что машины бренда Voyah поступали в Россию как через официального импортёра, так и транзитом через Киргизию. Во втором случае модель стоила дешевле из-за заниженных таможенных платежей. У «серой схемы» были и минусы — отсутствие гарантии и русификации.

При этом российский официальный импортёр намерен дать гарантию кроссоверам Free и минивэнам Dream, которые были ввезены в страну до сентября 2024 года. Однако есть условие — пробег машины Voyah не должен превышать 80 тысяч километров.