Запад не позволит украинцам извиниться за всё как грузинам, считает публицист
Публицист Белов: Слова о примирении с осетинами говорят о выздоровлении Грузии
Заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться перед осетинами за войну 2008 года, развязанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, является символом выздоровления закавказской республики. С таким заявление выступил публицист Алексей Белов в статье для 360.ru.
По его словам, в современном мире не так много политиков уровня Иванишвили, готовых искренне покаяться от имени государства. Эксперт обратил внимание, как врут и лицемерят западные лидеры, например, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, которые скрывали истинные цели Минских соглашений.
Поэтому Иванишвили заслуживает уважения, уверен публицист, раскрывший два аспекта его заявления. Первый заключается в том, что возвращение к нормальной жизни неизбежно даже через 16 лет после конфликта. Второй — желание извиниться является не решением одного политика, а консенсусом в народе, который проголосовал за такие силы на выборах.
«Правда, отмечу, что грузинам во многом повезло, после 2008 года Запад, в общем-то, оставил Грузию в покое и перестал оказывать на неё агрессивное внешнее влияние в виде милитаризации страны. На Украине, увы, так не будет», — отметил Белов.
Напомним, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии. По его словам, конфликт развязала партия экс-лидера Михаила Саакашвили. При этом он ничего не сказал про Абхазию. Тем не менее в Цхинвале позитивно оценили слова политика, увидев в них возможность мира.
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