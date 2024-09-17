Заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться перед осетинами за войну 2008 года, развязанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, является символом выздоровления закавказской республики. С таким заявление выступил публицист Алексей Белов в статье для 360.ru.

По его словам, в современном мире не так много политиков уровня Иванишвили, готовых искренне покаяться от имени государства. Эксперт обратил внимание, как врут и лицемерят западные лидеры, например, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, которые скрывали истинные цели Минских соглашений.

Поэтому Иванишвили заслуживает уважения, уверен публицист, раскрывший два аспекта его заявления. Первый заключается в том, что возвращение к нормальной жизни неизбежно даже через 16 лет после конфликта. Второй — желание извиниться является не решением одного политика, а консенсусом в народе, который проголосовал за такие силы на выборах.