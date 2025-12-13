5 устройств в вашем доме, которые ни в коем случае нельзя выдёргивать из розеток

Как часто мы спешим выключить все приборы, просто выдернув вилку из розетки? Иногда это кажется самым простым способом сэкономить электричество, но вот беда: некоторые устройства категорически не переносят такого обращения. И последствия могут быть куда серьёзнее, чем вы думаете. Давайте разберёмся, что точно не стоит отключать.

1. Струйный принтер — чернила на ветер

Струйный принтер и другие устройства, которые лучше не отключать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jannoon028

Если вы регулярно отключаете струйный принтер, просто выдернув вилку, будьте готовы к повышенному расходу чернил. Принтер остаётся в режиме готовности, а печатающая головка — неподвижной, что мешает ей перейти в режим покоя. При повторном включении головка начинает очистку, тратя на это драгоценные чернила. Чем чаще вы дёргаете его из сети, тем больше денег вылетает из вашего кармана на покупку новых картриджей.

2. OLED-телевизор — вечный «подвис» экрана

Современные OLED-телевизоры — просто технологическое чудо, но они требуют бережного обращения. Если вы регулярно обесточиваете его, вы можете нарушить процесс обновления пикселей, который происходит в фоновом режиме. Это может привести к тому, что со временем изображение потеряет своё качество, а экран начнёт показывать «выгоревшие» пятна. Перед тем как выключить телевизор из розетки, убедитесь, что производитель рекомендует такой способ.

3. Wi-Fi-роутер — разрыв с миром

Чем опасно отключение роутера от розетки. фото © Freepik / rawpixel.com

Отключить роутер на ночь кажется хорошей идеей, если вы хотите минимизировать излучение или сэкономить электричество. Но если у вас в доме есть умные устройства, такие как гаджеты для умного дома, камеры видеонаблюдения или даже стационарные телефоны, не стоит это делать. Роутер поддерживает их постоянное подключение к интернету. Выключив его, вы рискуете столкнуться с тем, что с утра устройства попросту не заработают сразу и вам придётся вручную всё перенастраивать.

4. Системы безопасности — на страже 24/7

Представьте, вы отключили камеру видеонаблюдения или сигнализацию, просто выдернув вилку. Да, это поможет сэкономить пару рублей на электричестве, но разве оно того стоит? Эти системы рассчитаны на постоянную работу, и даже кратковременное отключение может повлечь за собой неприятные последствия. Например, во время отключения может произойти инцидент, который камера или сигнализация просто не зафиксируют.

5. Умные термостаты — ваш комфорт под угрозой

5 устройств, которые нельзя отключать от сети. Фото © Freepik

Возможно, ваш термостат тоже подключён к интернету и автоматически контролирует температуру в доме. Отключив его, вы не только нарушаете привычный климат, но и рискуете сбить все настройки. Да, экономия — дело хорошее, но вряд ли вам захочется просыпаться среди ночи от холода или, наоборот, проснуться в душном помещении потому, что термостат сбросился.