Собянин дал Депстрою новое название, его главой стал Рафик Загрутдинов
Собянин переименовал Депстрой Москвы в Департамент гражданского строительства
Теперь Департамент строительства Москвы называется Департаментом гражданского строительства города Москвы. Переименованное ведомство возглавил Рафик Загрутдинов. Об этом известно из постановления, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Переименовать Департамент строительства города Москвы в Департамент гражданского строительства города Москвы... Назначить Загрутдинова Рафика Равиловича на должность руководителя», — говорится в документе.
Известно, что из полномочий ведомства исключили строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. Под эти задачи создан новый департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.
Недавно стало известно, что цена проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит около 10 тысяч рублей. В Дептрансе Москвы отметили, что поезда между городами будут ходить с интервалом в 15 минут.
Life.ru