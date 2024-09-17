Собянин дал Депстрою новое название, его главой стал Рафик Загрутдинов

Теперь Департамент строительства Москвы называется Департаментом гражданского строительства города Москвы. Переименованное ведомство возглавил Рафик Загрутдинов. Об этом известно из постановления, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Переименовать Департамент строительства города Москвы в Департамент гражданского строительства города Москвы... Назначить Загрутдинова Рафика Равиловича на должность руководителя», — говорится в документе.