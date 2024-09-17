Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:45

Собянин дал Депстрою новое название, его главой стал Рафик Загрутдинов

Собянин переименовал Депстрой Москвы в Департамент гражданского строительства

Теперь Департамент строительства Москвы называется Департаментом гражданского строительства города Москвы. Переименованное ведомство возглавил Рафик Загрутдинов. Об этом известно из постановления, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Переименовать Департамент строительства города Москвы в Департамент гражданского строительства города Москвы... Назначить Загрутдинова Рафика Равиловича на должность руководителя», — говорится в документе.

Известно, что из полномочий ведомства исключили строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. Под эти задачи создан новый департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

460 мест и зона для детей: Россиянам показали, как будет выглядеть поезд «Белый кречет» для ВСМ
460 мест и зона для детей: Россиянам показали, как будет выглядеть поезд «Белый кречет» для ВСМ

Недавно стало известно, что цена проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит около 10 тысяч рублей. В Дептрансе Москвы отметили, что поезда между городами будут ходить с интервалом в 15 минут.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Региональные власти
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров