Вызывает язвы и влияет на гормоны: Россиянам рассказали об опасной связи кишечной бактерии и ожирения
Врач Таныгина: Бактерия Helicobacter pylori может спровоцировать ожирение
На набор лишнего веса может повлиять бактерия Helicobacter pylori. Обложка © freepik
На набор лишнего веса может повлиять бактерия Helicobacter pylori, которая умеет выживать в соляной кислоте желудка и влиять на гормоны человека. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина.
«Мало того, что они (Бактерии. — Прим.Life.ru) разрушают оболочку желудка, провоцируя развитие язв, так они ещё и научились влиять на гормоны, провоцируя с их помощью прибавку веса», — предупредила медик.
В основе ожирения из-за Helicobacter лежит изменение уровня инсулина. Он поднимается из-за продуктов жизнедеятельности вредоносной бактерии. При этом, убрать набранный вес становится очень трудно. Возникает сильное чувство голода, а при пропуске приёма пищи начинают дрожать руки. Могут также появиться головокружение и раздражительность.
Чтобы выяснить, есть в организме бактерия или нет, нужно пройти 13С-уреазный дыхательный тест. После обнаружения бактерии начинается лечение и уровень инсулина приходит в норму.
К набору лишнего веса также могут быть склонны одинокие люди. Они заменяют интимную близость потреблением большого количества еды. Уменьшить аппетит необычным способом решили южнокорейские ученые. Они создали чудо-шлем, который притупляет чувство голода.