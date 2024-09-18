Вызывает язвы и влияет на гормоны: Россиянам рассказали об опасной связи кишечной бактерии и ожирения

На набор лишнего веса может повлиять бактерия Helicobacter pylori, которая умеет выживать в соляной кислоте желудка и влиять на гормоны человека. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

«Мало того, что они (Бактерии. — Прим.Life.ru) разрушают оболочку желудка, провоцируя развитие язв, так они ещё и научились влиять на гормоны, провоцируя с их помощью прибавку веса», — предупредила медик.

В основе ожирения из-за Helicobacter лежит изменение уровня инсулина. Он поднимается из-за продуктов жизнедеятельности вредоносной бактерии. При этом, убрать набранный вес становится очень трудно. Возникает сильное чувство голода, а при пропуске приёма пищи начинают дрожать руки. Могут также появиться головокружение и раздражительность.