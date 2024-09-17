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Регион
17 сентября, 13:29

Президент Эстонии Карис заявил, что ВСУ и простые украинцы устали от конфликта

Военнослужащие Вооружённых сил Украины устали от бесконечного конфликта. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью гостелерадио ERR. То же, по его словам, наблюдается в тылу.

«Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу», — пояснил Карис.

При этом эстонский лидер подчеркнул, что поддержку Киева не стоит прекращать, а напротив, следует расширять помощь.

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А тем временем Life.ru сообщил, что потери ВСУ в Курской области уже перевалили за 14 тысяч военнослужащих с момента нападения в августе. Плохи дела украинской армии и на Северском направлении. Там расчёт "Ланцета" разгромил артиллерийскую позицию противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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