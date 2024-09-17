Президент Эстонии Карис заявил, что ВСУ и простые украинцы устали от конфликта

Военнослужащие Вооружённых сил Украины устали от бесконечного конфликта. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью гостелерадио ERR. То же, по его словам, наблюдается в тылу.

«Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу», — пояснил Карис.