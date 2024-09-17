Главу Солнцевского суда Москвы Матету уличили в мошенничестве на сто миллионов

Председатель Солнцевского районного суда Москвы Артём Матета подозревается в получении денежных средств на сумму в более чем 103 миллиона рублей. За вознаграждение он обещал повлиять на судебные решения, которые на самом деле не мог контролировать.

«Матета за 80 тысяч долларов предложил предпринимателю содействие в принятии решения в Арбитражном суде Московской области, при этом он не намеревался совершать какие-либо действия, не имея возможности повлиять на решения», — заявил докладчик из СК на заседании ВККС, его слова передаёт ТАСС.