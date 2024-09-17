Главу Солнцевского суда Москвы Матету уличили в мошенничестве на сто миллионов
Председатель Солнцевского районного суда Москвы Артём Матета подозревается в получении денежных средств на сумму в более чем 103 миллиона рублей. За вознаграждение он обещал повлиять на судебные решения, которые на самом деле не мог контролировать.
«Матета за 80 тысяч долларов предложил предпринимателю содействие в принятии решения в Арбитражном суде Московской области, при этом он не намеревался совершать какие-либо действия, не имея возможности повлиять на решения», — заявил докладчик из СК на заседании ВККС, его слова передаёт ТАСС.
В рамках дела было установлено, что изначально бизнесмен договорился с бизнесменом на сумму 24,8 миллиона рублей за содействие в принятии определённого решения Верховным судом. Позднее появилось новое соглашение на 700 тысяч евро. За эти деньги он намеревался повлиять на решение правоохранительных органов. Однако на самом деле полномочий и влияния у Матеты не было. Против него решено возбудить уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело о крупном хищении денег у Минобороны при строительстве центра управления связи. По делу задержан глава компании ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК) за хищение почти 1 миллиарда рублей. При задержании он пытался бежать через крышу.
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