Названа новая версия массового взрыва устройств связи членов «Хезболлы»

По его словам, хакеры могли отключить или заблокировать контроллер аварийного отключения аккумулятора, что привело бы к перегрузке процессора и, как следствие, перегреву батареи. При этом пейджеры, оснащённые устаревшими литий-полимерными аккумуляторами, отметил специалист, более подвержены перегреву в сравнении с современными литий-ионными элементами. Вместе с тем Бедеров сомневается в том, что взрыв таких гаджетов мог бы привести к серьёзным травмам, о которых писали в СМИ.