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17 сентября, 17:10

Названа новая версия массового взрыва устройств связи членов «Хезболлы»

Эксперт Бедеров: Пейджеры членов «Хезболлы» могли взорваться из-за кибератаки

Устройства связи сторонников «Хезболлы» могли взорваться из-за кибератаки со стороны израильских спецслужб. Таким мнением поделился эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

По его словам, хакеры могли отключить или заблокировать контроллер аварийного отключения аккумулятора, что привело бы к перегрузке процессора и, как следствие, перегреву батареи. При этом пейджеры, оснащённые устаревшими литий-полимерными аккумуляторами, отметил специалист, более подвержены перегреву в сравнении с современными литий-ионными элементами. Вместе с тем Бедеров сомневается в том, что взрыв таких гаджетов мог бы привести к серьёзным травмам, о которых писали в СМИ.

«Это заставляется задуматься о том, использовались ли боевиками именно пейджеры, и не были ли они модифицированы кем-то заранее», — сказал аналитик в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее сообщалось, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадали около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы раций произошли в ещё одной стране.

Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
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Кадр из видео X / Rubelpme10

Наталья Демьянова
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