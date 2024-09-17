Ещё одна звёздная певица призвала голосовать за Харрис, чтобы остановить «экстремиста» Трампа

Американская певица Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом О'Коннелом выступила в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США. Соответствующий пост брат 22-летней звезды разместил в соцсетях.

Билли Айлиш с братом с Финнеасом поддержали Харрис. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finneas

«Мы голосуем за Камалу Харрис и Тима Уолца, потому что они борются за нашу репродуктивную свободу, нашу планету и нашу демократию», — сказали на видео брат с сестрой.

Также они призвали фанатов прийти на выборы в ноябре, чтобы помочь остановить «экстремистскую программу республиканцев».

Финнеас на четыре года старше Билли, он является единственным продюсером певицы. Параллельно с работой с Билли у него — сольная карьера. Дебютный альбом Финнеаса называется Optimist. Он вышел 15 октября 2021 года.