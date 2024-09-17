Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 17:40

Ещё одна звёздная певица призвала голосовать за Харрис, чтобы остановить «экстремиста» Трампа

Билли Айлиш с братом поддержали кандидатуру Харрис на президентских выборах

Американская певица Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом О'Коннелом выступила в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США. Соответствующий пост брат 22-летней звезды разместил в соцсетях.

Билли Айлиш с братом с Финнеасом поддержали Харрис. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finneas

«Мы голосуем за Камалу Харрис и Тима Уолца, потому что они борются за нашу репродуктивную свободу, нашу планету и нашу демократию», — сказали на видео брат с сестрой.

Также они призвали фанатов прийти на выборы в ноябре, чтобы помочь остановить «экстремистскую программу республиканцев».

Финнеас на четыре года старше Билли, он является единственным продюсером певицы. Параллельно с работой с Билли у него — сольная карьера. Дебютный альбом Финнеаса называется Optimist. Он вышел 15 октября 2021 года.

А ранее знаменитая певица Тейлор Свифт пообещала отдать свой голос за Харрис. Обладательница нескольких премий «Грэмми» назвала действующего вице-президента США талантливым лидером, который борется за права граждан. По мнению американского журналиста Грэга Вайнера, такой жест является ответом Илону Маску, который является ярым сторонником Дональда Трампа.

«Я ненавижу Тейлор Свифт!» Трамп в своём духе «разнёс» звёздную сторонницу Харрис
«Я ненавижу Тейлор Свифт!» Трамп в своём духе «разнёс» звёздную сторонницу Харрис
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finneas

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Билли Айлиш
  • США
  • Выборы в США
  • Камала Харрис
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров