Стартовал розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате

В параллельном матче английская «Астон Вилла» на выезде разгромила швейцарский «Янг Бойз» 3:0. Голы забили бельгийский полузащитник Юри Тилеманс (27-я), хавбек Джейкоб Рэмзи (38-я) и ещё один бельгийский полузащитник Амаду Онана (86-я). «Астон Вилла» 2 октября примет немецкую «Баварию», а их сегодняшние оппоненты 1-го числа отправятся в гости к испанской «Барселоне».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который обыграл в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). Российские клубы, напомним, в турнире не играют — их отстранили от еврокубков в 2022 году на фоне ситуации на Украине. В ЛЧ нового сезона выступят 36 клубов, которые распределены по четырём корзинам. На первой стадии каждая команда проведёт четыре игры дома и четыре на выезде. Для каждого клуба выберут по два соперника из каждой корзины. В 1/8 финала выйдут первые восемь мест. Команды, занявшие позиции с девятой по 24-ю, сыграют спаренные стыковые матчи. Остальные команды закончат европейский сезон.