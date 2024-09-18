Ветеран «Альфы» назвал первого кандидата в базу врагов России, предложенную Медведевым
Ветеран «Альфы» Гончаров предложил включить в базу врагов России Дмитрия Гордона*
Дмитрий Медведев. Обложка © kremlin.ru
Почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфы» Сергей Гончаров поддержал идею заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о создании базы врагов России. Также ветеран объяснил, при каком условии можно приступить к возмездию.
«Мы должны получить от президента разрешение на уничтожение тех, кто попадёт в эту базу. У нас главнокомандующий Владимир Путин, без его приказа ничего не делается», — подчеркнул Гончаров.
Он добавил, что составить базу врагов России можно очень быстро, потому что данные уже есть. По мнению ветерана «Альфы», первым в список нужно включить украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.
«Мы составим эту базу, начиная с того же Гордона*, но вопрос в том, даст ли президент указание на их уничтожение», — заключил собеседник «Царьграда».
Как ранее сообщал Life.ru, Дмитрий Медведев предложил создать базу данных врагов России. Зампред Совбеза заявил, что противников РФ ждёт неминуемая расплата.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов