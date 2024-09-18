«Выглядит угрожающе»: Врач перечислила болячки, на которые указывают лопнувшие в глазах сосуды

Сосуды в глазах человека могут лопнуть, например, из-за длительной работы за компьютером или при чтении книги. Зачастую данный эффект не представляет серьёзной угрозы для организма, однако может свидетельствовать о ряде болезней, предупредила врач-офтальмолог высшей категории, профессор Татьяна Шилова.

«Выглядит это угрожающе и может вызывать беспокойство у многих, но в большинстве случаев оно не представляет серьёзной угрозы для здоровья», — отметила доктор медицинских наук.

В то же время субконъюнктивальное кровоизлияние — так медики называют эффект от лопнувших в глазах сосудов — может быть следствием разрыва сосудистой стенки, подчеркнула эксперт в беседе с «Вечерней Москвой». По её словам, нарушение может произойти, например, из-за повышения давления или температуры.