«Выглядит угрожающе»: Врач перечислила болячки, на которые указывают лопнувшие в глазах сосуды
Врач Шилова: Лопнувшие в глазах сосуды и покраснение могут указывать на диабет
Сосуды в глазах человека могут лопнуть, например, из-за длительной работы за компьютером или при чтении книги. Зачастую данный эффект не представляет серьёзной угрозы для организма, однако может свидетельствовать о ряде болезней, предупредила врач-офтальмолог высшей категории, профессор Татьяна Шилова.
«Выглядит это угрожающе и может вызывать беспокойство у многих, но в большинстве случаев оно не представляет серьёзной угрозы для здоровья», — отметила доктор медицинских наук.
В то же время субконъюнктивальное кровоизлияние — так медики называют эффект от лопнувших в глазах сосудов — может быть следствием разрыва сосудистой стенки, подчеркнула эксперт в беседе с «Вечерней Москвой». По её словам, нарушение может произойти, например, из-за повышения давления или температуры.
Другая возможная причина — черепно-мозговая травма. А ещё лопнувшие в глазах сосуды могут указывать на сахарный диабет, заболевания крови, лимфому, лейкоз и нехватку витаминов А и С, заключила офтальмолог.
Ранее офтальмолог раскрыл три фактора, которые портят зрение при чтении. Кроме того, врач раскрыла неожиданную причину резкого ухудшения зрения, которой подвержены миллионы людей.
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