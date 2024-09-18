Россиянам рассказали о процедуре по «мобилизации организма»
Врач Ильницкий: Контрастный душ способствует мобилизация организма
Контрастный душ, то есть сочетание холодного и горячего потоков воды, может оказаться весьма полезным, когда нужно быстро и без особого вреда мобилизовать организм. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Ильницкий. По словам профессора, такой «стресс» благоприятно сказывается на здоровье человека.
«Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространённое — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод — это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать тёплый и холодный душ», — отметил эксперт.
Доктор медицинских наук также рассказал «Газете.ru», что аналогичного эффекта можно добиться и при физических нагрузках. В частности, тренировки помогут снизить уровень воспаления в клетках.
Ранее россиянам рассказали, что тёплый душ может помочь в избавлении от головной боли. При этом следует помнить, что неправильное хранение мыла в ванной может создать угрозу для здоровья.