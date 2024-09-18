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18 сентября, 16:28

Россиянам рассказали о процедуре по «мобилизации организма»

Врач Ильницкий: Контрастный душ способствует мобилизация организма

Контрастный душ, то есть сочетание холодного и горячего потоков воды, может оказаться весьма полезным, когда нужно быстро и без особого вреда мобилизовать организм. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Ильницкий. По словам профессора, такой «стресс» благоприятно сказывается на здоровье человека.

«Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространённое — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод — это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать тёплый и холодный душ», — отметил эксперт.

Доктор медицинских наук также рассказал «Газете.ru», что аналогичного эффекта можно добиться и при физических нагрузках. В частности, тренировки помогут снизить уровень воспаления в клетках.

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Ранее россиянам рассказали, что тёплый душ может помочь в избавлении от головной боли. При этом следует помнить, что неправильное хранение мыла в ванной может создать угрозу для здоровья.

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Борис Эльфанд
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