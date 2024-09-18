Россиянам рассказали о процедуре по «мобилизации организма»

Контрастный душ, то есть сочетание холодного и горячего потоков воды, может оказаться весьма полезным, когда нужно быстро и без особого вреда мобилизовать организм. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Ильницкий. По словам профессора, такой «стресс» благоприятно сказывается на здоровье человека.

«Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространённое — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод — это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать тёплый и холодный душ», — отметил эксперт.