Киев до сих пор не капитулировал исключительно из-за поступающей с Запада помощи. Украина фактически уже является проигравшей стороной в противостоянии с Россией. Об этом заявил в беседе с агентством Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

«Евротройка» (Великобритания, Германия и Франция — прим. Life.ru) стремится отвлечь общественное мнение в своих странах, а также оправдать неудачи на поле боя в войне на Украине, заявляя, что Иран продавал ракеты России. Она пытается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу», — объяснил Зохреванд.

С его слов, реальная проблема куда глубже, и если бы не гибридная и логистическая война, которую в Донбассе ведёт Североатлантический альянс, неясно, как бы чувствовал себя Киев на данном этапе. Украина «фактически проиграла» в этом конфликте, заключил иранский депутат.