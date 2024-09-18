Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 14:53

«Фактически проиграла»: В Иране расписались в будущем Украины, держащейся за счёт НАТО

Иранский депутат заявил, что Украина фактически проиграла в конфликте с Россией

Киев до сих пор не капитулировал исключительно из-за поступающей с Запада помощи. Украина фактически уже является проигравшей стороной в противостоянии с Россией. Об этом заявил в беседе с агентством Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

«Евротройка» (Великобритания, Германия и Франция — прим. Life.ru) стремится отвлечь общественное мнение в своих странах, а также оправдать неудачи на поле боя в войне на Украине, заявляя, что Иран продавал ракеты России. Она пытается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу», — объяснил Зохреванд.

С его слов, реальная проблема куда глубже, и если бы не гибридная и логистическая война, которую в Донбассе ведёт Североатлантический альянс, неясно, как бы чувствовал себя Киев на данном этапе. Украина «фактически проиграла» в этом конфликте, заключил иранский депутат.

«Дурака искали»: Зеленский по указке англосаксов стал «вторым Гитлером», заявила Захарова
«Дурака искали»: Зеленский по указке англосаксов стал «вторым Гитлером», заявила Захарова

Ранее в Госдепе США заявили, что Америка вместе со своими союзниками намерена сделать несколько решительных шагов в отношении Ирана, чтобы наказать Тегеран за сотрудничество с Москвой в контексте её конфликта с Киевом. Такое решение было принято после публикаций в западных СМИ о том, что Иран якобы отправил в Россию партию баллистических ракет, что уже скоро было опровергнуто иранским МИД.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Иран
  • НАТО
  • Франция
  • Великобритания
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров