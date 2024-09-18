«Фактически проиграла»: В Иране расписались в будущем Украины, держащейся за счёт НАТО
Иранский депутат заявил, что Украина фактически проиграла в конфликте с Россией
Киев до сих пор не капитулировал исключительно из-за поступающей с Запада помощи. Украина фактически уже является проигравшей стороной в противостоянии с Россией. Об этом заявил в беседе с агентством Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.
«Евротройка» (Великобритания, Германия и Франция — прим. Life.ru) стремится отвлечь общественное мнение в своих странах, а также оправдать неудачи на поле боя в войне на Украине, заявляя, что Иран продавал ракеты России. Она пытается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу», — объяснил Зохреванд.
С его слов, реальная проблема куда глубже, и если бы не гибридная и логистическая война, которую в Донбассе ведёт Североатлантический альянс, неясно, как бы чувствовал себя Киев на данном этапе. Украина «фактически проиграла» в этом конфликте, заключил иранский депутат.
Ранее в Госдепе США заявили, что Америка вместе со своими союзниками намерена сделать несколько решительных шагов в отношении Ирана, чтобы наказать Тегеран за сотрудничество с Москвой в контексте её конфликта с Киевом. Такое решение было принято после публикаций в западных СМИ о том, что Иран якобы отправил в Россию партию баллистических ракет, что уже скоро было опровергнуто иранским МИД.
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