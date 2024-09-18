Пылающие автомобили ВСУшников озарили ночное небо Киева
«Страна.ua»: В Киеве минувшей ночью сгорело несколько автомобилей военных
В Киеве минувшей ночью произошли новые поджоги автомобилей военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По его информации, несколько машин сгорели в Минском жилом массиве, который расположен на правом берегу Днепра в Оболонском районе. На фотографиях, опубликованных в украинских телеграм-каналах, на сгоревших авто видны опознавательные знаки ВСУ.
Одна из сгоревших машин военных в Киеве. Фото © Telegram / Жизнь ОБОЛОНЬ Киев
Ещё одна сгоревшая машина военного в Киеве. Фото © Telegram / Жизнь ОБОЛОНЬ Киев
Ранее сообщалось, что по всей Украине полиция насчитала более 200 поджогов автомобилей, принадлежащим военнослужащим ВСУ и сотрудникам ТЦК. Причём среди поджигателей есть дети, совершившие более 50 таких преступлений.
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