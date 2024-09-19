В Ливане сообщили об увеличении числа жертв при детонации средств связи

Количество жертв второй волны взрывов в Ливане при детонации средств связи увеличилось до 20. Такие данные привёл Минздрав республики.

По информации ведомства, число жертв выросло с 14 до 20, раненых — с 450 до 460. Основная часть погибших и пострадавших является сторонниками шиитской милиции «Хезболлах».