В Ливане сообщили об увеличении числа жертв при детонации средств связи
Число погибших при детонации устройств связи в Ливане увеличилось до 20
Количество жертв второй волны взрывов в Ливане при детонации средств связи увеличилось до 20. Такие данные привёл Минздрав республики.
По информации ведомства, число жертв выросло с 14 до 20, раненых — с 450 до 460. Основная часть погибших и пострадавших является сторонниками шиитской милиции «Хезболлах».
Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.
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