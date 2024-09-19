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18 сентября, 23:11

В Ливане сообщили об увеличении числа жертв при детонации средств связи

Число погибших при детонации устройств связи в Ливане увеличилось до 20

Количество жертв второй волны взрывов в Ливане при детонации средств связи увеличилось до 20. Такие данные привёл Минздрав республики.

По информации ведомства, число жертв выросло с 14 до 20, раненых — с 450 до 460. Основная часть погибших и пострадавших является сторонниками шиитской милиции «Хезболлах».

Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане
Нетаньяху выступил с первым обращением после взрывов в Ливане

Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.

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X / hamdahsalhut / X / expatvibes

Оксана Попова
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