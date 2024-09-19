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19 сентября, 04:42

В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В телеграм-канале градоначальник предупредил жителей о взрывах и призвал соблюдать их меры предосторожности.

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Напомним, ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучала воздушная тревога. Позже стало известно, что Сумы после взрывов частично остались без электричества.

Оксана Попова
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