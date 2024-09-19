В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги
Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В телеграм-канале градоначальник предупредил жителей о взрывах и призвал соблюдать их меры предосторожности.
Напомним, ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучала воздушная тревога. Позже стало известно, что Сумы после взрывов частично остались без электричества.