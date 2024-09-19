Путин внёс в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о развитии военно-технического сотрудничества между РФ и Южной Осетией. Соответствующий документ появился в базе данных ГД.

«Ратифицировать договор между РФ и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года», — сказано в документе, размещённом в базе нижней палаты российского парламента.