Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 06:10

Путин внёс в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о развитии военно-технического сотрудничества между РФ и Южной Осетией. Соответствующий документ появился в базе данных ГД.

«Ратифицировать договор между РФ и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Цхинвале 23 августа 2023 года», — сказано в документе, размещённом в базе нижней палаты российского парламента.

Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году
Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году

Тем временем председатель правящей в Грузии партии Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии. По его словам, войну развязала партия Михаила Саакашвили. В МИД Абхазии ответили, что этот шаг со стороны Тбилиси позволит начать процесс перехода к добрососедским отношениям между странами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victoria_Balobanova

Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Южная Осетия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров