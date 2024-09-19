Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 07:56

Приём заявок на премию «Взгляд сквозь сердце» завершается 30 сентября

Постер премии «Взгляд сквозь сердце». Обложка © Министерство внутренней и молодежной политики Курской области

Постер премии «Взгляд сквозь сердце». Обложка © Министерство внутренней и молодежной политики Курской области

Продолжается приём заявок на участие в ежегодной премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» для журналистов. Направить работы можно до 30 сентября включительно.

Премию в память о погибшем коллеге учредил NEWS.ru, где работал Цицаги. На конкурс принимаются материалы или проекты, посвящённые людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях из-за природных, техногенных, экологических потрясений, военных конфликтов и прочего. Главный приз составит 300 тысяч рублей.

"Птичники в Марьинке": Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги
"Птичники в Марьинке": Опубликован последний репортаж погибшего в ДНР военкора Цицаги

Участники уже прислали видеосюжеты, фотопроекты, авторские фильмы, посвящённые указанной тематике. Большая часть материалов связана с проведением СВО: о судьбе беженцев, работе волонтёров, жизни в Курской области и другом. Оценивать работы будут эксперты разных областей, в числе которых официальный представитель МИД России Мария Захарова, ведущий программы «Вести» на канале «Россия-1» Эрнест Мацкявичюс и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Напомним, Никита Цицаги умер 16 июня 2024 года под Угледаром в ДНР, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов в период СВО. В своих социальных репортажах журналист рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Он объективно освещал ситуацию с разных сторон.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Журналисты
  • СМИ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров