Приём заявок на премию «Взгляд сквозь сердце» завершается 30 сентября

Продолжается приём заявок на участие в ежегодной премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» для журналистов. Направить работы можно до 30 сентября включительно.

Премию в память о погибшем коллеге учредил NEWS.ru, где работал Цицаги. На конкурс принимаются материалы или проекты, посвящённые людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях из-за природных, техногенных, экологических потрясений, военных конфликтов и прочего. Главный приз составит 300 тысяч рублей.

Участники уже прислали видеосюжеты, фотопроекты, авторские фильмы, посвящённые указанной тематике. Большая часть материалов связана с проведением СВО: о судьбе беженцев, работе волонтёров, жизни в Курской области и другом. Оценивать работы будут эксперты разных областей, в числе которых официальный представитель МИД России Мария Захарова, ведущий программы «Вести» на канале «Россия-1» Эрнест Мацкявичюс и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.