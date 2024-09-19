Россиян предупредили о смертоносном вирусе из Индии, вызывающем воспаление мозга

Россиянам рассказали о смертельной опасности вируса Нипах, от которого умирают жители Индии. Пока эта болезнь не передаётся от человека к человеку, но есть риск, что она может мутировать и войти в топ-10 возможных источников новой пандемии.

«Источником заражения могут быть летучие мыши и иногда другие животные, которые находились с ними в контакте. Также вирус можно подцепить через фрукты, когда животные оставляют свою слюну на плодах», — объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой».

Доктор добавил, что заболевание протекает очень тяжело и процент летального исхода всегда велик. Нипах достаточно быстро поражает человека, вызывая воспаление головного мозга, тяжёлый энцефалит с последующим ухудшением состояния. Среди симптомов этого недуга: головная боль, оглушение сознания и высокая температура.

В России пока не было зафиксировано заболевших, однако вероятность заноса этой заразы в нашу страну не исключена. Россияне могут привести вирус Нипах с собой из стран Азии, в том числе Индии. В аэропортах сейчас работают посты органов Роспотребнадзора, которые отслеживают заболевших.

«Под особенным вниманием рейсы из стран, в которых имеются какие-то серьёзные инфекционные заболевания. В случае заноса пациент будет госпитализирован в специальное отделение и получит лечение. Специфического нет — это обычные противовирусные препараты, дезинтоксикационные», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов.