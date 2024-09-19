Политолог объяснил, за что Зеленскому придётся краснеть на встречах с Харрис и Трампом

Трамп прямо говорит, что будет мирить Украину и Россию. Харрис говорит более витиевато, но о том же. Огромное количество стран уже предлагают свои услуги для организации мирного процесса. Зеленский понимает, что США будет говорить с Россией напрямую. Да, их власти постоянно подчеркивают, что нужно учитывать интересы Украины, но все понимают, что это просто ритуальные слова. Сателлита просто поставят перед фактом.