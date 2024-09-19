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19 сентября, 10:11

Политолог объяснил, за что Зеленскому придётся краснеть на встречах с Харрис и Трампом

Политолог Еловский: Зеленский в США хочет проконтролировать переговоры «старших»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Review News

Владимиру Зеленскому нужна встреча с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, так как он понимает, что оптимизм партнёров относительно Украины прошёл, а авантюру ВСУ в Курской области на Западе приняли прохладно. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

Трамп прямо говорит, что будет мирить Украину и Россию. Харрис говорит более витиевато, но о том же. Огромное количество стран уже предлагают свои услуги для организации мирного процесса. Зеленский понимает, что США будет говорить с Россией напрямую. Да, их власти постоянно подчеркивают, что нужно учитывать интересы Украины, но все понимают, что это просто ритуальные слова. Сателлита просто поставят перед фактом.

Дмитрий Еловский

Политолог

Трамп прямо говорит, что будет мирить Украину и Россию. Харрис говорит более витиевато, но о том же. Огромное количество стран уже предлагают свои услуги для организации мирного процесса. Зеленский понимает, что США будет говорить с Россией напрямую. Да, их власти постоянно подчеркивают, что нужно учитывать интересы Украины, но все понимают, что это просто ритуальные слова. Сателлита просто поставят перед фактом.
Трамп прямо говорит, что будет мирить Украину и Россию. Харрис говорит более витиевато, но о том же. Огромное количество стран уже предлагают свои услуги для организации мирного процесса. Зеленский понимает, что США будет говорить с Россией напрямую. Да, их власти постоянно подчеркивают, что нужно учитывать интересы Украины, но все понимают, что это просто ритуальные слова. Сателлита просто поставят перед фактом.

Поэтому сейчас Зеленский пытается «заскочить в уходящий поезд» и как-то контролировать переговоры «старших». Отсюда и заявления о «мирном плане», который никто ещё не видел. Еловский предполагает, что на Западе Зеленскому «покивают, но сделают всё равно по-своему».

Однако главе киевского режима на встречах с Трампом и Харрис придётся отвечать на неудобные вопросы — о коррупции в высших эшелонах власти Украины и разворовывании западной помощи. Причём, по мнению политолога, Харрис не будет мягче Трампа, потому что демократам тоже не нравится ситуация в Киеве, ведь им придётся отвечать за каждый вскрывшийся факт воровства помощи, которую они же и выделяли, но не контролировали.

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Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил вероятность личной встречи с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Встретиться с главой киевского режима планирует и вице-президент Камала Харрис. А вот в Белом доме США пока не определились, будет Джо Байден говорить с Зеленским или нет.

Александра Вишнякова
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