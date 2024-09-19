Политолог объяснил, за что Зеленскому придётся краснеть на встречах с Харрис и Трампом
Политолог Еловский: Зеленский в США хочет проконтролировать переговоры «старших»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Review News
Владимиру Зеленскому нужна встреча с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, так как он понимает, что оптимизм партнёров относительно Украины прошёл, а авантюру ВСУ в Курской области на Западе приняли прохладно. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.
Трамп прямо говорит, что будет мирить Украину и Россию. Харрис говорит более витиевато, но о том же. Огромное количество стран уже предлагают свои услуги для организации мирного процесса. Зеленский понимает, что США будет говорить с Россией напрямую. Да, их власти постоянно подчеркивают, что нужно учитывать интересы Украины, но все понимают, что это просто ритуальные слова. Сателлита просто поставят перед фактом.
Поэтому сейчас Зеленский пытается «заскочить в уходящий поезд» и как-то контролировать переговоры «старших». Отсюда и заявления о «мирном плане», который никто ещё не видел. Еловский предполагает, что на Западе Зеленскому «покивают, но сделают всё равно по-своему».
Однако главе киевского режима на встречах с Трампом и Харрис придётся отвечать на неудобные вопросы — о коррупции в высших эшелонах власти Украины и разворовывании западной помощи. Причём, по мнению политолога, Харрис не будет мягче Трампа, потому что демократам тоже не нравится ситуация в Киеве, ведь им придётся отвечать за каждый вскрывшийся факт воровства помощи, которую они же и выделяли, но не контролировали.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил вероятность личной встречи с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Встретиться с главой киевского режима планирует и вице-президент Камала Харрис. А вот в Белом доме США пока не определились, будет Джо Байден говорить с Зеленским или нет.