Буланова и Юлиан вспомнили «чудеса‎» главного мага СССР Кашпировского, снова гребущего миллионы Певец Юлиан и Буланова осудили возвращение Кашпировского, вспомнив сеансы в 90-е 19 сентября, 14:42 Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy

Звёзды эстрады в беседе с журналистом Life.ru призвали россиян не доверять таким магам и целителям как Анатолий Кашпировский, который вновь начал собирать залы для своих сеансов, как в лихие 90-ые. Певец Юлиан признался, что в своё время дружил с ясновидящей Джуной, но даже она не верила в «чудеса» Кашпировского и не считала его «коллегой по цеху».

У меня скептическое отношение ко всем этим людям. В своё время я дружил с Джуной, и она действительно владела многим и у неё были сильные способности. Конечно, она не лечила по телевизору, как эти все люди и тоже относилась к ним скептически. Я в 90-е годы не сидел у телевизора и не заряжал воду, для меня это всё какая-то дичь Юлиан певец

По мнению Юлиана, у Кашпировского просто закончились деньги после его заграничной жизни, вот он и вернулся зарабатывать в нашу страну. Артист напомнил, что популярность целителя в 90-ые основывалась лишь на доверии людей, которые жили в непростые времена и готовы были поверить кому угодно, кто обещал счастье. Сейчас, по словам музыканта, Россия вновь столкнулась с трудностями, поэтому появление Кашпировского очень закономерно. Юлиан добавил, что не знает ни одного человека, вылечившегося у мага, зато прекрасно знает, как организовывались подобные шоу-сеансы.

«Я был знаком с теми, кто организовывал туры Кашпировскому в 90-е. И знаю, что были подставные люди, выступали артисты, организаторы водили своих каких-то людей туда. Короче, это шоу. Это шоу не должно продолжаться в 21 веке. Деньги кончились у Кашпировского, понятно всё», — пояснил певец.

Он попросил россиян не доверять таким мошенникам и обращаться за помощью к врачам, а не к самоназванным целителям. Певица Татьяна Буланова согласилась, что Кашпировский просто зарабатывает на бедах людей, но ни о каком лечении речи не идёт. Артистка допустила, что случаи «исцеления» могли быть простой психосоматикой, когда человек начинает верить, что ему якобы стало лучше после посещения «магического концерта» Кашпировского.

Если кто-то болеет, то человек цепляется за любую возможность. Иногда такое помогает, иногда нет, может, психосоматика срабатывает. Я не знаю, как комментировать возвращение Кашпировского Татьяна Буланова певица

Буланова пошутила, что можно только позавидовать предпринимательским талантам целителя из 90-ых. Певица добавила, что верит в сверхспособности некоторых людей, но только когда помощь оказывается бесплатно и по зову сердца. Буланова заверила, что сама бы никогда не пошла на сеанс Кашпировского.

Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Подробности читайте на Life.ru. Также Кашпировский напал на журналистов, попытавшихся узнать у него об «эффективности» сеансов.