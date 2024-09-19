Захарова пошутила про закрытие Comedy Club, говоря о подготовке переворота в Армении
Захарова: Надеюсь, план переворота в Армении не связан с закрытием Comedy Club
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления Еревана о том, что в России якобы готовилась группа для вооружённого захвата власти в Армении. Вопрос был задан во время Евразийского женского форума.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — уточнила дипломат.
Напомним, накануне армянский СК заявил о предотвращённой попытке вооружённого свержения власти, который готовился несколькими гражданами Армении и уроженцами Нагорного Карабаха. Следствие утверждает, будто мятежники проводили подготовительные сборы на базе «Арбат» в Ростове-на-Дону с целью дальнейшего возвращения в Армению и свержения режима. Уголовные дела возбуждены в отношении семи человек, трое из них арестованы, четверых разыскивают.
Telegram / Мария Захарова