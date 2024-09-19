Захарова пошутила про закрытие Comedy Club, говоря о подготовке переворота в Армении

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления Еревана о том, что в России якобы готовилась группа для вооружённого захвата власти в Армении. Вопрос был задан во время Евразийского женского форума.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — уточнила дипломат.