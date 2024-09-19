Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 17:28

Захарова пошутила про закрытие Comedy Club, говоря о подготовке переворота в Армении

Захарова: Надеюсь, план переворота в Армении не связан с закрытием Comedy Club

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления Еревана о том, что в России якобы готовилась группа для вооружённого захвата власти в Армении. Вопрос был задан во время Евразийского женского форума.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club — уточнила дипломат.

Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ
Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ

Напомним, накануне армянский СК заявил о предотвращённой попытке вооружённого свержения власти, который готовился несколькими гражданами Армении и уроженцами Нагорного Карабаха. Следствие утверждает, будто мятежники проводили подготовительные сборы на базе «Арбат» в Ростове-на-Дону с целью дальнейшего возвращения в Армению и свержения режима. Уголовные дела возбуждены в отношении семи человек, трое из них арестованы, четверых разыскивают.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Армения
  • comedyclub
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров