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19 сентября, 21:57

Совет ЕС утвердил кандидатов фон дер Ляйен на посты еврокомиссаров

Совет ЕС одобрил список кандидатов на должности еврокомиссаров, который предложила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её инициативе, 40% членов нового состава ЕК будут женщины, которые займут четыре из шести постов вице-председателей.

Выбирать еврокомиссаров будут на новый пятилетний срок. Теперь кандидатуры должен одобрить Европарламент. Ожидается, что состав начнёт работу с 1 ноября.

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Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша не воюют с Россией, хоть и являются «одними из крупнейших сторонников Украины».

Обложка ©

wikimedia / Steven Lek

Артём Гапоненко
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