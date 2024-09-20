Совет ЕС утвердил кандидатов фон дер Ляйен на посты еврокомиссаров

Совет ЕС одобрил список кандидатов на должности еврокомиссаров, который предложила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её инициативе, 40% членов нового состава ЕК будут женщины, которые займут четыре из шести постов вице-председателей.