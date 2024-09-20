Спасатели потушили открытый огонь на складе матрасов в Подмосковье
Открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировано
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на крупном складе в деревне Апаринки на юге Подмосковья. Благодаря усилиям пожарных огонь не перекинулся на соседние здания.
«Сведений о пострадавших не поступало», — проинформировала пресс-служба МЧС РФ.
Ликвидация последних очагов горения на складе в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России
Склад площадью 4,2 тысячи квадратных метров был объят огнём вечером 19 сентября. Внутри хранилась продукция одной из текстильных фабрик. Лишь к глубокой ночи пожар удалось локализовать.
Telegram / МЧС России