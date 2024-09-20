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20 сентября, 01:53

Спасатели потушили открытый огонь на складе матрасов в Подмосковье

Открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировано

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на крупном складе в деревне Апаринки на юге Подмосковья. Благодаря усилиям пожарных огонь не перекинулся на соседние здания.

«Сведений о пострадавших не поступало», — проинформировала пресс-служба МЧС РФ.

Ликвидация последних очагов горения на складе в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

На горящем в Подмосковье складе матрасов обрушилась кровля
На горящем в Подмосковье складе матрасов обрушилась кровля

Склад площадью 4,2 тысячи квадратных метров был объят огнём вечером 19 сентября. Внутри хранилась продукция одной из текстильных фабрик. Лишь к глубокой ночи пожар удалось локализовать.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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