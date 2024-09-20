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20 сентября, 04:57

Трамп приветствовал на сцене освобождённого из плена ХАМАС россиянина Козлова

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне поприветствовал на сцене Андрея Козлова, бывшего заложника палестинского движения ХАМАС с гражданством России и Израиля. Мероприятие, организованное Израильско-американским советом (IAC), транслировалось на YouTube-канале организации.

Кандидат в президенты США отметил, что для него большая честь приветствовать Козлова, и подчеркнул, что тот был освобождён израильскими военными после восьми месяцев в плену. Трамп пригласил россиянина подняться на сцену, добавив, что он «куда отважнее меня».

Дональд Трамп поприветствовал освобождённого из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова. Видео © X / Neria Kraus

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Ранее политик заявил, что сотрудничество с Россией и КНР может пойти на пользу США. Напомним, в США ведётся ожесточённая предвыборная гонка. Пока преимущество на стороне кандидата от Демократической партии — Камалы Харрис.

Обложка ©

X / Jacob N. Kornbluh

Артём Гапоненко
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