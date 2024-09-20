Трамп приветствовал на сцене освобождённого из плена ХАМАС россиянина Козлова

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне поприветствовал на сцене Андрея Козлова, бывшего заложника палестинского движения ХАМАС с гражданством России и Израиля. Мероприятие, организованное Израильско-американским советом (IAC), транслировалось на YouTube-канале организации.

Кандидат в президенты США отметил, что для него большая честь приветствовать Козлова, и подчеркнул, что тот был освобождён израильскими военными после восьми месяцев в плену. Трамп пригласил россиянина подняться на сцену, добавив, что он «куда отважнее меня».