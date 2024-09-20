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Регион
20 сентября, 06:23

Александр Осипов принёс присягу губернатора Забайкалья

Осипов официально вступил в должность губернатора Забайкальского края

Фото © Пресс-служба Правительства Забайкалья

Фото © Пресс-служба Правительства Забайкалья

Победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов принёс присягу и официально вступил в должность. Трансляция церемонии ведётся на сайте регионального правительства.

«Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию РФ, Устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей Забайкальского края», — поклялся Осипов во время церемонии.

Руководитель края на инаугурации обещал честно и добросовестно выполнять возлагаемые на него высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо региона. Председатель Избирательной комиссии Забайкалья Светлана Судакова после принесения присяги объявила Осипова губернатором.

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Напомним, что с 6 по 8 сентября в России прошли трёхдневные выборы депутатов и глав регионов. Победы одержали действующие руководители 21 субъекта РФ.

Андрей Бражников
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