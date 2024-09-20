Александр Осипов принёс присягу губернатора Забайкалья

Победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов принёс присягу и официально вступил в должность. Трансляция церемонии ведётся на сайте регионального правительства.

«Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию РФ, Устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей Забайкальского края», — поклялся Осипов во время церемонии.