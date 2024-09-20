У Камалы Харрис нашли серьёзное когнитивное искажение из-за подкупившего Путина смеха

У Камалы Харрис нет синдрома самозванца, как говорят в последнее время в СМИ. Зато у кандидата в президента США есть эффект Даннинга — Крюгера, при котором люди, не достигшие серьёзных уровней компетенции, больше уверены в себе, чем глубокие эксперты. Таким мнением поделился с RT психолог и писатель Михаил Хорс.

Специалист пояснил, что синдром самозванца проявляется у людей, которые достигли успеха, например, купили дом или получили высокую должность, но считают, что недостойны этого. У Камалы Харрис, по крайней мере, на посту вице-президента такого не наблюдалось.

«Она свободно выступала, несла какую-то глупость, была уверена в себе, громко смеялась, ничего не стесняясь на огромную публику», — считает Хорс.

При этом эффект Даннинга — Крюгера вполне может у неё быть, предположил эксперт. Он назвал её «недалёкой», при этом очень уверенной в себе женщиной, считающей себя звездой.

«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьёзных уровней компетенции, которые как раз в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение вот этого эффекта», — пояснил специалист.