Российские Су-25 разгромили скопления ВСУ в курском приграничье

Наша авиация приносит стране всё больше успехов на фронте. Сегодня экипажи Су-25 в Курской области продолжили операцию по зачистке района от группировок армии противника. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что в ходе выполнения боевых задач лётчики ударили по скоплениям военных и техники ВСУ.