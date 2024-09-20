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20 сентября, 14:58

Российские Су-25 разгромили скопления ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: Экипажи Су-25 ударили по скоплению живой силы ВСУ под Курском

Наша авиация приносит стране всё больше успехов на фронте. Сегодня экипажи Су-25 в Курской области продолжили операцию по зачистке района от группировок армии противника. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что в ходе выполнения боевых задач лётчики ударили по скоплениям военных и техники ВСУ.

Су-25 ударил по живой силе ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Тем временем общие потери ВСУ в Курской области с момента вторжения киевской армии перевалили за 15 300 солдат. Помимо живой силы противник также лишился 124 танков, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёров, 780 бронемашин, 471 автомобиля и прочей техники. Как сегодня отметили в Кремле, власти уверены в том, что ВС РФ вернут контроль над всей областью.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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